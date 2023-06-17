Последний день ПМЭФ

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский международный экономический форум завершил свою работу 17 июня. Последний день прошел в целом без громких заявлений. Только министр цифрового развития Шадаев рассказал о планах запретить размещение рекламы у иноагентов и представитель МИД Захарова пожаловалась на "списывание" своих подписчиков в Telegram.

Значительная часть деловой программы последнего дня ПМЭФ относилась к молодежному экономическому форуму. Эксперты обсуждали, как привлечь молодых в науку и вручали призы победителям конкурса "Моя страна - моя Россия".

Гвоздем молодежной части форума стала дискуссия "Новые инфлюенсеры России и борьба с фейками". Экспертами по этому вопросу были заявлены блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и военный аналитик Юрий Подоляка, однако они так и не выступили. Зато слово дали пранкерам Вовану и Лексусу вместе с представителем МИД Марией Захаровой. Она заочно обратилась к основателю Telegram Павлу Дурову, заявив, что от ее канала тысячами отписываются подписчики. Захарова подозревает, что их намеренно "списывают".















В рамках дискуссии "Медиаобразование как доминирующий фактор в сфере формирования системы ценностей современного общества" представитель Росмолодежи Антон Пашков призвал маркировать в интернете не только иностранных агентов, но и достоверный контент.

Об иноагентах говорил и министр цифрового развития Максут Шадаев. Выступая на ПМЭФ, он предложил полностью запретить размещение рекламы у иностранных агентов, оштрафованных по статье о дискредитации ВС РФ.

Директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский вместе с бывшим министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и депутатом Бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" Маттиасом Моссдорфом обсуждал культурные обмены в современном мире. Решили, что русскую культуру не отменить, а вот музеям в целом, по всему миру, отмена угрожает.













В течение всего дня организаторы ПМЭФ подводили итоги. Форум сочли успешным, а советник президента России Антон Кобяков отметил, что его показатели "вышли на доковидный уровень".

Самая большая делегация, как и ожидалось, приехала из Объединенных Арабских Эмиратов - 200 человек. Из Китая прибыло 147 участников, из Индии - 58, из Мьянмы - 50. Среди стран бывшего СССР активнее других был представлен Казахстан - 40 делегатов.

"150 компаний из 25 недружественных стран приняли участие в ПМЭФ", - особенно подчеркнули организаторы.

Всего на площадках ПМЭФ подписали более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей. В Смольном поспешили заявить, что Петербург заключил 62 контракта на 661,33 млрд рублей.

"В нынешних геополитических реалиях – это серьезный успех", - заключил губернатор Александр Беглов.

Он хоть и выступил на открытии форума, а потом пытался генерировать инфоповоды, встречаясь с представителями дружественных государств и регионов, не смог попасть в медиарейтинг ПМЭФ, традиционно составленный компанией Brand Analytics. Петербургского градоначальника обогнали даже Григорий Лепс и нейросеть "Жириновский".

текст: Сергей Еремеев, фото: Михаил Масленников