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Новости 15:25

В Росмолодежи предложили ввести метку для достоверного контента

фото ЗакС политика В Росмолодежи предложили ввести метку для достоверного контента

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) задумалось о том, чтобы ввести "положительные метки" для верификации достоверного контента. Такую идею высказал советник руководителя ведомства Антон Пашков 17 июня на панели "Медиаобразование как доминирующий фактор в сфере формирования системы ценностей современного общества" в рамках ПМЭФ. 

- Мы спрашивали у молодых людей о том, кто является для них, например, лидером общественного мнения, медиатором. Это, наверное, предсказуемый результат, но среди прочего в первой десятке есть значительное количество тех медиаторов, которые на сегодняшний момент признаны иностранными агентами. Такая как бы метка с негативной коннотацией существует, но, наверное, нужно поднимать вопрос о том, чтобы появлялась какая-то позитивная метка, которая верифицирует контент, - считают в Росмолодежи. 

Он подчеркнул, что сейчас социальные сети верифицируют аккаунты, в основном учитывая их популярность, а не достоверность информации, которую публикуют авторы. Пашков объяснил необходимость такого механизма запросом на "честную коммуникацию" и "цифровую гигиену". 

Напомним, 15 июня Министерство юстиции, которое ответственно за ведение реестров иностранных агентов, представило спикеру Государственной думы список лиц, аффилированных с деятельностью иноагентов. В него попали более 800 человек. 

Константин Леньков


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