Что известно о взрыве в петербургском ресторане к концу дня

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Петербурге вечером 2 апреля произошел взрыв в ресторане Street Food Bar на Университетской набережной, где проходило мероприятие с участием военкора Владлена Татарского. По информации СМИ, ему подарили статуэтку, в которой могла быть взрывчатка. Татарский погиб на месте.

Ресторан Street Food Bar находится в доме 25 на Университетской набережной Василеостровского района Петербурга. Там 2 апреля "Кибер Фронт Z" организовал творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин).

Судя по информации в группе "Вечер с Кибер Фронтом" в социальной сети "ВКонтакте", встреча должна была начаться в 17:00 часов. Информация о взрыве поступила в полицию в 18:13 часов, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Там же заявили, что погиб один человек - военкор Татарский. Еще 16 человек пострадали, заявили в ГУ МВД по городу. Губернатор Петербурга Александр Беглов ближе к 20:30 часам сообщил о 25 пострадавших, 19 человек госпитализированы.

Минздрав России заявил, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи оценивают состояние еще 18 человек как средней и легкой степени тяжести, уточнили в ведомстве. Среди пострадавших - координатор "Бессмертного полка" в Эстонии Сергей Чаулин.

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (п."е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются, заявили в СК.

"Следователи Следственного комитета совместно с оперативными подразделениями принимают все необходимые меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления", - заявили в Следкоме.

В Петербург для помощи местным коллегам в расследовании направили своих специалистов и МВД, и СК России.

















Как пишет "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник, предположительно, взрывное устройство принесла одна из посетительниц мероприятия - статуэтка в коробке в подарок Татарскому. Источник РБК заявил, что статуэтка - одна из версий произошедшего:

"То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 см от пола".

Одна из участниц встречи Алиса Смотрова рассказала ЗАКС.Ру, что подарившая статуэтку девушка якобы представилась Настей. Эта девушка якобы сообщила, что учится на скульптурном факультете в Академии художеств и ранее уже дарила открытку военкору, заявила Смотрова. По ее словам, неизвестная якобы сказала о намерении вручить Татарскому скульптуру. Сначала она оставила коробку на входе, но позже принесла в зал.

- Она пришла, принесла эту коробочку, пошла вперед к сцене, отдала ему. <...> Достали эту скульптуру. Это была просто золотая голова в каске. Я даже не знаю, похожа ли она на Максима… <...> Все посмеялись: он похож на рабочего, на шахтера - голова эта в каске. И поставили ее обратно туда, без задней мысли. И продолжили, что-то начали спрашивать. Вдруг взорвалось всё, и дым… - поделилась Смотрова.

По ее словам, подарившая статуэтку девушка якобы осталась сидеть ближе к сцене, недалеко от окна. Смотрова не уточнила, была ли "Настя" в здании в момент взрыва.

Очевидица также заявила, что при входе в ресторан осмотр участников встречи не проводился.

Около 23:00 часов "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил о задержании подозреваемой в убийстве Татарского. Это девушка 1997 года рождения, сообщили в СМИ. Собеседник издания добавил, что сейчас девушка находится у следователя - есть основания считать, что она принесла на мероприятие коробку со статуэткой, в которую вероятно было вмонтировано взрывное устройство.

Военный корреспондент Максим Фомин, взявший себе псевдоним Владлен Татарский, родился в Донецкой области. Как он сам писал в своем Telegram-канале, в 2012 году был осужден за разбой, но в 2014 году около колонии шли бои, к которым он присоединился.

В 2015 году его снова арестовали, писал Татарский, но глава ДНР Александр Захарченко решил его помиловать. После этого Татарский продолжил службу, а в 2019 году уволился, переехал в Москву и завел свои блоги в социальных сетях, пишет "Коммерсант".

В 2022 году Татарский стал освещать ход специальной военной операции. Он сам ездил в зону боевых действий и публиковал фотографии, видеозаписи и информацию о происходившем в зоне СВО.

В сентябре 2022 года Татарский присутствовал на подписании президентом России Владимиром Путиным указа о присоединении ЛДНР и Херсонской и Запорожской областей.

София Саттарова