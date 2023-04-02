Во время взрыва на Васильевском острове пострадал депортированный из Эстонии активист Чаулин

Координатор "Бессмертного полка" в Эстонии Сергей Чаулин оказался в числе пострадавших во время взрыва в петербургском кафе Street Food Bar, сообщила депутат Госдумы Ольга Занко.

"Он сидел буквально в нескольких метрах от эпицентра взрыва, получил многочисленные осколочные ранения, в настоящий момент госпитализирован", - написала парламентарий.

Чаулин был одним из руководителей организации "Российские соотечественники в Европе". В феврале эстонские власти аннулировали ему вид на жительство и депортировали из страны, обвинив в работе на Кремль и разжигании политической и национальной ненависти. Активист переехал в Петербург и подался на российское гражданство.

Напомним, в результате взрыва в кафе на Васильевском острове погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Еще 24 человека получили ранения разной степени тяжести.