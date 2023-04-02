Минздрав сообщил о состоянии пострадавших от взрыва в кафе на Васильевском острове

Шесть пострадавших от взрыва в петербургском Street Food Bar находятся в тежелом состоянии, сообщило ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Состояние еще 18 человек врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести. Один из пострадавших - подросток.

В результате взрыва погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Главное следственное управление СК по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.105 УК РФ ("убийство общеопасным способом"). В Петербург отправились группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России.

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков