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Новости 15:02

Из бюджета Петербурга выделят 37,5 млн рублей на жилье переехавшим херсонцам

фото ЗакС политика Из бюджета Петербурга выделят 37,5 млн рублей на жилье переехавшим херсонцам

Расходы бюджета Петербурга на выплаты жителям Херсона и части Херсонской области для покупки недвижимости планируют увеличить на 37,5 млн рублей. Это следует из данных законопроекта петербургского комитета финансов о корректировке бюджета города на 2023 год. 

Как сказано в документе, 32,87 млн рублей из общей суммы - это социальные выплаты на покупку жилья по сертификатам. Остальные 4,7 млн рублей - это единовременные выплаты на "обзаведение имуществом", сказано в проекте закона.

Там же уточняется, что деньги предназначены для тех, кто покинул место постоянного проживания "в экстренном порядке" и приехал жить в Петербург. Средства должны пойти через жилищный комитет.

Напомним, о намерении петербургских властей выдавать пособия на квартиры переселенцам из Херсонской области стало известно в конце 2022 года. Сумма жилищного сертификата рассчитывается из количества членов семьи и средней стоимости квадратного метра жилья в России - 83 420 рублей.   

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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