Из бюджета Петербурга выделят 37,5 млн рублей на жилье переехавшим херсонцам

Расходы бюджета Петербурга на выплаты жителям Херсона и части Херсонской области для покупки недвижимости планируют увеличить на 37,5 млн рублей. Это следует из данных законопроекта петербургского комитета финансов о корректировке бюджета города на 2023 год.

Как сказано в документе, 32,87 млн рублей из общей суммы - это социальные выплаты на покупку жилья по сертификатам. Остальные 4,7 млн рублей - это единовременные выплаты на "обзаведение имуществом", сказано в проекте закона.

Там же уточняется, что деньги предназначены для тех, кто покинул место постоянного проживания "в экстренном порядке" и приехал жить в Петербург. Средства должны пойти через жилищный комитет.

Напомним, о намерении петербургских властей выдавать пособия на квартиры переселенцам из Херсонской области стало известно в конце 2022 года. Сумма жилищного сертификата рассчитывается из количества членов семьи и средней стоимости квадратного метра жилья в России - 83 420 рублей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру