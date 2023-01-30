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В Петербург по приглашению Беглова приехали на отдых блокадники из Узбекистана

фото ЗакС политика В Петербург по приглашению Беглова приехали на отдых блокадники из Узбекистана

В Петербург на отдых и санаторное лечение прибыли блокадники, проживающие в Узбекистане, информирует пресс-служба Смольного. Ветеранов расселили по номерам в пансионате "Заря".

"Мы с радостью принимаем у себя блокадников из любых регионов и республик. Не делим их на своих и чужих, так как их всех объединяет священное блокадное братство независимо от того, где бы они не жили сейчас", - высказался по случаю петербургский глава Александр Беглов.

Блокадникам будет предоставлено оздоровительное лечение и медицинские процедуры. Завтраки, обеды и ужины также включены. Для пенсионеров устроят насыщенный культдосуг как в стенах пансионата, так и извне него. Так, их свозят в Музей обороны и блокады Ленинграда, в "Ленрезерв". Для пожилых граждан также организуют посещение театров.

Наконец, блокадники из Узбекистана смогут встретиться со своими сверстниками, которые также отдыхают в "Заре".

Ранее в Петербург по аналогичной схеме приезжали блокадники из Карелии и ДНР.


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