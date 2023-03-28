Смольный засматривается на деньги муниципалов

Правительство Петербурга хочет взять в свои руки муниципальные закупки по субсидиям, которые выдает округам. Такой проект закона подготовил комитет финансов города. Муниципальное сообщество пока сильного недовольства не высказывает, но отдельные депутаты раскритиковали предложения комфина.

Оперативное реагирование

Правительство в лице комитета финансов предложило внести изменения в городской закон о межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных образований. Последние получают из регионального бюджета деньги в виде дотаций, субсидий и субвенций. Как это должно происходить - указано в законе о межбюджетных трансфертах.

Дотации для сбалансированности местных бюджетов ежегодно прописываются в законе о бюджете Петербурга. Для каждого муниципалитета в документе определяется конкретная сумма. В законе о межбюджетных трансфертах как раз указано, что распределение дотаций устанавливается законом о бюджете и нормативно-правовыми актами, которые по нему приняты. Методику и правила распределения денег устанавливает правительство Петербурга, следует из следующего пункта.

В законопроекте же комитета финансов предлагается убрать упоминание о законе о бюджете. Документом устанавливается, что распределение дотаций для сбалансированности местных бюджетов должно проходить по методике правительства. Средства предоставляются в ходе исполнения местных бюджетов в текущем году, появление которых "носит вероятностный характер", заявили в комфине на запрос ЗАКС.Ру.

"В этой связи распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов законом о бюджете Санкт-Петербурга лишено практического смысла, так как в этом случае существенно снижается степень оперативности предоставления местным бюджетам из бюджета Санкт-Петербурга указанных дотаций", - сказано в ответе комитета за подписью главы ведомства Светланы Енилиной.

В законопроекте ведомства сказано, что правила по выдаче субсидий тоже определяет исполнительная власть. Также в документе указано, что правительство получает право менять распределение объемов субсидий муниципалам, без внесения правок в бюджет.

В настоящее время общий размер субсидий прописывается в бюджете. Если он меняется, то вносятся соответствующие правки в документ. Например, в бюджете на 2022 год изначально на работы муниципалов по озеленению решили выделить 200 млн рублей, а осенью при корректировке бюджета сумма сократилась до 144 млн рублей.

Конкретные размеры субсидий по каждому конкретному муниципалитету в законе о бюджете не прописываются и сейчас, они устанавливаются отдельными документами правительства. А вот некоторые субвенции прописываются. В частности, в законе о бюджете Петербурга ежегодно указывается, какому МО какую сумму планируют выделить на уборку территорий.

В комитете финансов в ответ на запрос ЗАКС.Ру отметили, что сейчас нормативно-правовыми актами правительства Петербурга нельзя вносить изменения в распределение субсидий, которые установлены законом о бюджете города. А новая норма о предоставлении такой возможности вводится для "реализации положений пункта 4 статьи 19" Бюджетного кодекса (БК) России, заявили в ведомстве. Указанная норма действительно это позволяет:

"В случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации (кроме закона о бюджете), актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, без внесения изменений в закон о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями".

Муниципальный депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик считает, что распределение дотаций должно устанавливаться законом о бюджете. По его мнению, не должно иметь права правительство и изменять размеры субсидий без внесения изменений в бюджет Петербурга.

Не видит большой проблемы в этих предложенных изменениях глава МО "№72" Павел Швец. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что бывают случаи, когда кто-то из муниципалов отказывается от предоставленной субсидии, тогда надо оперативно передать деньги следующему в очереди МО.

- Я считаю, это совершенно нормально: чтобы гибко комитет смог отреагировать, - считает Швец.

Вопросы у главы округа №72 возникают к другому нововведению - централизованные закупки. Другие собеседники ЗАКС.Ру тоже скептически отнеслись к этому предложению.

Один за всех

По проекту закона комфина, правительство Петербурга может по конкретной субсидии прописать условие о "централизации закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидии местным бюджетам". Аналогичную норму вводят и для субвенций. Что такое централизованные закупки и зачем они нужны - комитет финансов в ответе на запрос ЗАКС.Ру не пояснил.

В федеральном законе "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" написано, что для проведения централизованных закупок создается отдельный орган: "государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение". Руководство субъектом России имеет право разрешить ему определять поставщиков по закупкам, которые проходят по межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, сказано в документе. Еще такой специально созданный орган может получить полномочия "на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты" для нескольких заказчиков, следует из одного пункта закона о контрактной системе.

По информации ЗАКС.Ру, некоторые муниципальные депутаты озабочены предложенным законопроектом. Правда публично о законопроекте пока высказались единицы. В МО "Гражданка" депутат Вадим Сафонов предложил создать рабочую группу для изучения документа - коллеги согласились, но пока встречу не организовали.

Депутат МО "Южно-Приморский" Веремейчик направил обращение в прокуратуру Петербурга с просьбой проверить законопроект комфина на коррупционную составляющую и соответствие законам страны и города. Он считает, что введение централизованных закупок поставит муниципалитеты в зависимость от исполнительной власти. Эта норма де-факто позволит чиновникам диктовать местным администрациям условия по ведению их административно-хозяйственной деятельности, уверен мундеп.

Аналогичного мнения депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов. По его словам, предложение комфина "выходит за рамки разумного".

- У нас уже отобрали все местные налоги, что, с моей точки зрения, странно. Как это стыкуется с федеральным законодательством? Теперь у нас и расходы отбирают. По первому впечатлению получается, что органы исполнительной власти собираются полностью подменить собой местные администрации и заниматься расходованием муниципальных средств. Простите, а где у нас 12 статья Конституции России? - задался вопросом Сафонов.

В 12 статье Конституции сказано, что в стране признается и гарантируется местное самоуправление, которое не входит в систему органов государственной власти. В пределах своих полномочий местное самоуправление самостоятельно, написано в Основном законе страны.

Об этой же статье напомнил Веремейчик в своем обращении к прокуратуре Петербурга. Пока ответа от прокуратуры Веремейчик не получил. В комитете финансов же считают, что ни в какое противоречие с Конституцией их документ не вступает:

"Предлагаемые проектом закона изменения соответствуют нормам федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, направлены на совершенствование системы межбюджетных отношений в Санкт-Петербурга и не содержат положений, противоречащих статье 12 Конституции Российской Федерации, определяющей самостоятельность местного самоуправления в пределах установленных полномочий", - сказано в ответе комфина.

Глава МО №72 Швец рассказал, что его норма о централизованных закупках беспокоит. Город выдает муниципалитетам субсидии на благоустройства, и это основные полномочия МО. При централизации закупок получится, что у муниципалитетов эти полномочия заберут.

- Получается, заказывает всё город, платит город, а для чего тогда муниципалитеты? В чем наш смысл тогда? Это что, последний шаг перед тем как вообще забрать полномочия по благоустройству?

Город не доверяет муниципалитетам свободно распоряжаться денежными средствами, считает Швец. Он отметил, что может понять логику исполнительной власти: судя по отчетам Контрольно-счетной палаты, некоторые муниципалитеты тратят бюджет не на целевые статьи.

КСП в последние дни публикует данные о проверке муниципальных образований за прошлый год. Палата выяснила, что МО "Екатерингофский" оплачивали ремонт стороннего автомобиля, а в МО "Петровский" в обход своих полномочий оплатили обслуживание диспенсеров с пакетами для уборки за собаками.

Правда у исполнительной власти тоже проблемы с организацией благоустройства и уборки города, напомнил Швец. По его мнению, централизация закупок не гарантирует того, что субсидии будут правильно и качество исполняться.

- Мы видим, какие подрядчики выигрывают, как эти конкурсы исполняются, какие нарушения проходят, есть вопросы по качеству оборудования, которое по результатам этих конкурсов принимается. Поэтому я бы не сказал, что тут так всё однозначно, что если город будет заказчиком - это хорошо, а муниципалитет - это плохо, - считает глава МО №72.

Муниципальная рука помощи

Законопроект комфина вводит возможность межбюджетных трансфертов от одного муниципалитета другому. Это сделано для приведения регионального законодательства в соответствие со статьей 8 Бюджетного кодекса России, заявили в ведомстве. Данная статья посвящена бюджетным полномочиям субъектов страны, одно из которых касается трансфертов от муниципалов: "установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов".

Это невыполнимая норма, уверен глава МО №72 Швец. По его словам, у петербургских муниципалитетов не так много денег, чтобы ими еще можно было делиться. Швец предположил, что норму о трансфертах среди местных бюджетов в городской закон вводят в качестве формальности - этого может требовать Министерство финансов России.

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов предположил, что предложенная норма может быть нужна для реализации совместных муниципальных проектов. Но это вряд ли пригодится муниципалитетам Петербурга, считает депутат.

- Наверно могут быть истории, когда один муниципалитет другому оказывает какую-то финансовую поддержку или когда они делают какие-то совместные проекты. Но в Петербурге мне очень трудно представить такие ситуации Если это проект благоустройства, то у нас нет внутри кварталов территории, где встречаются границы муниципалитетов, а если прямой границы нет по внутрикварталке, то, получается, такие совместные проекты и негде реализовывать, - заявил Сафонов.

Он предположил, что власти Петербурга готовятся к большим проблемам с бюджетом. Если это случится, пригодится поправка о межбюджетных трансфертах между муниципалитетами: уговорить богатый МО дать денег округу победнее, выдвинул версию мундеп.

ЗАКС.Ру 17 марта направил запрос в комитет территориального развития Петербурга с просьбой сообщить мнение ведомства о предложенном комфином законопроекте. В КТР 27 марта изданию сообщили, что ответ направили, а затем перестали подходить к телефону. На почте ЗАКС.Ру не удалось обнаружить письмо от комитета.

Законопроект комитета финансов был выложен в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга. Сейчас его там уже нет, но и в базе Законодательного собрания города документ пока не появился.

София Саттарова