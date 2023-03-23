КСП: В "Екатерингофском" завысили зарплату главы и оплачивали ремонт стороннего автомобиля

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала отчет о проверке муниципального образования "Екатерингофский". Палата сообщила, что изучала деятельность МО за 2020-2021 года и часть 2022 года.

КСП заявила, что обнаружила в муниципалитете более 160 нарушений. Часть из них привела к причинению ущерба местному бюджету.

В "Екатерингофском" казенные деньги направлялись на нецелевое использование, сообщили в палате. В частности, глава округа и его заместитель ездили в командировки на семинары в Казань, Якутск и Измир за счет муниципального бюджета, хотя темы мероприятий не связаны с муниципальной деятельностью, рассказали в КСП. Палата имена не сообщила. Глава "Екатерингофского" - Олег Смакотин, а его заместитель - Лилия Наумова.

"Из средств целевой статьи "Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения" оплачивались расходы на проживание в гостиницах, мобильная связь главы округа и его заместителя, исследование на коронавирусную инфекцию депутатов муниципального совет", - добавили в КСП.

В контрольно-счетном органе заявили, что муниципалитет не представил документы, которые бы подтверждали расходы на командировки глав и его заместителя в 2020 году. А траты на оплату работы Смакотина и Наумовой превышают предельные нормативы, заявили в ведомстве.

Там же сообщили, что с денег на программу "Развитие малого бизнеса-2021" в "Екатерингофском" организовали доплату к пенсии муниципальных служащих, а бюджетное учреждение "Управление делами органов МСУ" оплачивало обслуживание и ремонт автомобиля, которого нет на балансе МО. Еще выдавалась зарплата некоему сотруднику, должность которого не указана в штатном расписании.

В "Екатерингофском" совершили многочисленные нарушения в сфере закупок, заявили в КСП. Например, местная администрация оплатила не выполненные работы по утилизации строительного мусора, а в некоторых контрактах на благоустройство завышены цены работ. По ряду же закупок вообще отсутствуют некоторые документы, следует из отчета палаты.

Контрольно-счетная палата сообщила, что передала отчет в прокуратуру Петербурга. Ранее КСП отчиталась о проверке МО "

София Саттарова