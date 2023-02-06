Для строительства трамвайной линии до Славянки привлекут 17 млрд рублей облигаций "Дом.РФ"

В строительство новой трамвайной линии от Купчино до Славянки через Шушары вложат 17 млрд рублей инфраструктурных облигаций "Дом.РФ", информирует в понедельник, 6 февраля, пресс-служба Смольного.

Подобное решение было озвучено в ходе деловой встречи градоначальника Петербурга Александра Беглова и руководителя "Дом.РФ" Виталия Мутко.

"Такой механизм предусматривает возможность льготного финансирования, в том числе проектов ГЧП и концессий, связанных с формированием комфортной городской среды", — указывается в сообщении городской администрации.

Ранее появилась информация об окончательной стоимости проекта — 36,9 млрд рублей, однако эта сумма построена с учётом текущих рыночных цен. Около 20 млрд направит на строительство Смольный, а ещё 25 млрд — концессионер "Балтнедвжисервис".

Городской Центр государственной экспертизы одобрил проект трамвайной линии во второй половине сентября. Ожидается, что на ее протяжении оборудуют 24 остановки, всего же здесь по рельсам будет ходить 22 состава по 220 мест каждый.