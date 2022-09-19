Госэкспертиза одобрила проект трамвайной линии "Славянка"

Проектная документация по строительству линии трамвая в Славянку получила положительное заключение петербургского Центра государственной экспертизы, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 19 сентября.

Эксперты изучили предложенные технические и технологические решения и представили заключение о том, что они "рационально решают задачу развития транспортной инфраструктуры юга города", рассказали в Смольном. Сейчас концессионер занят подготовительными работами на стройплощадке, в том числе разметкой будущей трассы и возведением городка для рабочих. Ожидается, что в ближайшее время стартует переустройство инженерных сетей.

Длина трамвайной линии составит 21 километр, на ее протяжении оборудуют 24 остановки. Согласно имеющимся планам, по линии будут ходить 22 состава вместимостью 220 мест, из которых 45 будут сидячими.

Символический старт работ на линии состоялся в начале августа. Согласно планам создателей, пассажиры смогут добираться в Славянку в два раза быстрее, чем на автомобиле.