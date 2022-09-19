ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:47

Госэкспертиза одобрила проект трамвайной линии "Славянка"

фото ЗакС политика Госэкспертиза одобрила проект трамвайной линии "Славянка"

Проектная документация по строительству линии трамвая в Славянку получила положительное заключение петербургского Центра государственной экспертизы, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 19 сентября.

Эксперты изучили предложенные технические и технологические решения и представили заключение о том, что они "рационально решают задачу развития транспортной инфраструктуры юга города", рассказали в Смольном. Сейчас концессионер занят подготовительными работами на стройплощадке, в том числе разметкой будущей трассы и возведением городка для рабочих. Ожидается, что в ближайшее время стартует переустройство инженерных сетей.

Длина трамвайной линии составит 21 километр, на ее протяжении оборудуют 24 остановки. Согласно имеющимся планам, по линии будут ходить 22 состава вместимостью 220 мест, из которых 45 будут сидячими.

Символический старт работ на линии состоялся в начале августа. Согласно планам создателей, пассажиры смогут добираться в Славянку в два раза быстрее, чем на автомобиле.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама