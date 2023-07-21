Миллионы на привлечение туристов

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

"Городское туристско-информационное бюро" тратит миллионы рублей на свои мероприятия по привлечению туристов из России и других стран. ЗАКС.Ру изучил контракты бюджетного учреждения и выяснил, кого и как завлекают в город на Неве.

Поездки за рубеж и не только

Санкт‑Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро" подведомственно комитету по развитию туризма. Основная задача учреждения продвижение туристического продукта Петербурга и развитие его туристической сферы. На эту деятельность бюро из бюджета города в 2023 году выделили более 877 млн рублей - основную часть из этой суммы организация уже потратила.

По данным сайта госзакупок, "Городское туристско-информационное бюро" заключило в 2023 году около 30 контрактов. Большинство из них - на различные мероприятия по продвижению Петербурга.

В частности, бюро в текущем году заказало серию "роуд-шоу" по российским городам и соседним странам. В общей сложности на это ушло 113,67 млн рублей. Дешевле всего обошлись российские города: Нижний Новгород, Казань, Самара и Оренбург - 5,8 млн рублей. Дороже всего контракты на "роуд-шоу" в Иране (Тегеран, Исфахан и Шираз) и Узбекистане (Ташкент и Самарканд) с Беларусью (Минск, Гомель, Гродно) - по 240 млн рублей оба договора. Еще поездки организовали в Китай (Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь), Казахстан (Астана и Алматы), Армению (Ереван), Азербайджан (Баку) и ОАЭ (Дубай и Абу-Даби).

На сайте комитета по развитию туризма опубликованы приглашения к представителям бизнеса с предложением принять участие в поездках в другие страны. Среди них приглашения в Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан, Армению, Беларусь. Как следует из этих бумаг, за счет бюро участникам оплачивали переезд между городами роуд-шоу, трансфер, услуги по бронированию гостиниц и авиабилетов, частичное питание, доставка презентационных материалов и другое. За свои деньги представители петербургской туриндустрии должны были оплатить перелет в страну мероприятия, проживание там и питание, которое не включено в программу.

Все "роуд-шоу" строятся по одной программе: презентация туристического потенциала Петербурга, кофе-брейк, воркшоп и ужин с культурной программой. В Казахстане, например, еще проводили викторину и розыгрыш призов, сказано на сайте мероприятия. Что именно включала в себя культурная программа, ведомство не уточнило. Зато местные СМИ делились фотографиями о том, как прошла деловая часть "роуд-шоу".

Реклама Петербурга

Туристско-информационное бюро продвигает Петербург и другими способами. В частности, учреждение заказывает информационные кампании и размещение в СМИ.

В начале июля 2023 года бюро заключило контракт на 38 млн рублей по созданию и размещению контента в СМИ "в целях продвижения Санкт-Петербурга как ведущей туристской дестинации в 2023 году". Согласно контракту, до 8 декабря исполнитель должен разместить не менее 50 публикаций в не менее чем 20 изданиях. Речь в договоре идет о бортовых журналах разных авиакомпаний, в том числе зарубежных и летающих в страны СНГ. Одно из изданий должно распространяться только в бизнес-классе, другое - в не менее чем 40 залах повышенной комфортности (VIP и бизнес залы) российских аэропортов.

Помимо это бюро заказало размещение рекламы о туристической привлекательности Петербурга на не менее 5 радиостанций и не менее 3 телеканалах. Продолжительность видеоролика должна быть 30 секунд, а повторять их на радио следует 85-250 раз, следует из контракта. Там же указано, что на телеканалах должны не менее 120 раз повторять 8 роликов. За это бюджетное учреждение согласилось заплатить 37,2 млн рублей.

За еще одну похожую информационную кампанию за 38 млн рублей. Только в этот раз размещение рекламы Петербурга должно быть в одном медиахолдинге, в который входят телевидение, радио и ресурсы в сети интернет.

Еще 38 млн рублей бюро потратило на продвижение города как туристической дестинации в интернете. По контракту, исполнитель должен запустить рекламу в "Яндекс.Директе" и создать специальный интерактивный раздел о туристическом потенциале Петербурга на "Яндекс.Путешествиях".

За ту же сумму обошлась информационная кампания в Москве и Московской области, которая включала в себя показ материалов на digital-экранах (не менее 12 923 280 раз) и стикеры в вагонах "Аэроэкспресса" ( не менее 7 000 единиц). Также бюро заключило контракт на рекламу Петербурга в автобусах других городов: Москве, Московской области, Казани и Нижнем Новгороде. Информационная кампания должна длится три месяца, а показывать материалы должны на не менее 350 digital-экранах около 30 900 000 раз, сказано в контракте. В документе прописаны и маршруты, на которых следует разместить рекламу Петербурга.

Городское бюро заплатило 34 млн рублей за распространение буклетов через сервисы доставки продуктов в Москве и области и за транслирование видеороликов в торговых залах "премиальных продовольственных супермаркетов". А за 32 млн рублей учреждение заказало продвижение портала Visit-Petersburg.ru, реализация проекта "Служба Ангелов" (мобильной информационной службы "AskmeSPb/Я знаю город") и другие услуги по информированию туристов Петербурга.

Помимо этих и других мероприятий "Городское туристско-информационное бюро" заказывает изготовление сувениров и книг. Например, в начале 2023 года организация заказала 2000 книг "Аста Ураган в двух столицах. Путешествие во времени". На сайте "Лабиринт" сообщается, что в издании речь идет о девочке Асте, которая умеет перемещаться вместе с ветром - она путешествует по Москве и Петербургу в разных временных точках. За книги бюро заплатило 418 тысяч рублей.

Чуть меньше - 393 тысячи рублей - ушли на 10 тысяч информационно-справочных гастрономических путеводителя по Петербургу. О содержании издания в контракте не сообщается.

Всего на сайте госзакупок ЗАКС.Ру обнаружил 21 контракт бюро на различные мероприятия, информационные кампании и материалы. Их общая сумма составила более 466 млн рублей.

Несколько контрактов бюро только планирует заключить. В частности, бюджетное учреждение готово отдать 39,8 млн рублей на создание фотографий Петербурга. Всего организация хочет получить 10 тысяч фотографий с не менее 500 объектами на них.

По данным комитета по развитию туризма, в 2022 году Петербург посетили более 8 млн туристов, основная часть из них прибыла из других регионов России. Зарубежных туристов в прошлом году было около 340 тысяч человек. Вклад туристов в экономику города в 2022 году составил 366 млрд рублей, заявили в ведомстве. То есть один турист в среднем мог потратить в Петербурге около 45 тысяч рублей. Однако, на уровень 2019 году Петербург пока не вышел - тогда в город приехало более 10 млн человек, а почти половина из них были иностранцами, следует из данных "Турбарометра" комитета.

В первой половине 2023 года Петербург посетило более 4 млн туристов, заявили в администрации города. Основную часть снова составляют россияне, отметили в Смольном.

Софяи Саттарова