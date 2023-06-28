Городское туристско-информационное бюро намерено потратить на фото Петербурга 39,8 млн рублей

Санкт‑Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро" объявило открытый конкурс на создание фотографий достопримечательностей Петербурга, следует из данных сайта государственных закупок. Максимальная стоимость работ установлена в 39,8 млн рублей.

За эти деньги бюро хочет получить 10 тысяч фотографий. Согласно материалам закупки, требуется сделать снимки не менее 500 объектов. Часть - 481 объект - бюро указало само. Среди них как такие достопримечательности, как Дворцовая площадь и Царское Село, так и арт-кластеры с памятниками. В частности, в списке указаны музей "Республика кошек", клуб-музей "Котельная Камчатка", памятник Человеку-невидимке, пространство "Севкабель порт", "Лахта Центр" и другие места. Главное в фотографиях - показать разнообразный Петербург, подчеркивается в документах конкурса:

"Санкт-Петербург — это главный герой фотосъёмки. Современный город с собственным ритмом жизни, с узнаваемым архитектурным ансамблем, новыми, но уже знаковыми объектами, комфортными, безопасными, доступными локациями для жителей и гостей города".

В материалах закупки сказано, что фотографии должны быть сделаны с разных точек съемки и ракурсов как в дневное, так и в ночное время. Стиль изображений - "приветливый, современный, инновационный, технологичный, доброжелательный", уточняется в документах. Там же указано, что к созданию фото можно привлечь статистов, но не менее 60 человек.

Напомним, Городское туристско-информационное бюро подведомственно комитету по развитию туризма. Организация регулярно объявляет закупки на несколько миллионов рублей. В частности, в мае бюро объявило аукцион на проведение информационной кампании по продвижению Петербурга как "ведущей туристской дестинации".

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру