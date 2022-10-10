В ЗакС Петербурга внесли проект бюджета на 2023 год

В Законодательном собрании Петербурга 10 октября в торжественной обстановке прошло внесение проекта бюджета на 2023 год, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Флешку с документом спикеру парламента Александру Бельскому передала глава комитета финансов Светлана Енилина. Рядом с ними на столе положили печатную версию законопроекта в двух томах.

Енилина сообщила, что электронная версия бюджета выросла на 13 Гб и уже весит 103 Гб. Весомее он стал и по показателям — доходам и расходам: предусмотрено более чем 1 трлн рублей, добавила чиновница.

По ее словам, существенно выросли расходы на развитие города. Глава комфина назвала бюджет "сбалансированным". Енилина выразила надежду, что в установленные сроки бюджет будет утверждён.

Бельский также отметил, что бюджет получился "сбалансированным". Он поблагодарил депутатов и чиновников, которые участвовали в разработке проекта бюджета.

- Большая была выполнена работа. Действительно, были учтены практически все те социальные требования, которые были у депутатов. <…> В первую очередь, бюджет развития города. Для нас это очень важно, потому что ситуация непростая. Мы видим, что находимся в сложных экономических ситуациях, сложная ситуация связана с санкционным давлением на нашу страну. Для нас сейчас важно сохранить в том числе и ту помощь, которая сейчас идёт бизнесу, - рассказал спикер.

По его словам, много ассигнований выделено на школы. Также планируется поддержка туристической и ИТ-отраслей, заявил Бельский.

Напомним, власти рассчитывают, что в 2023 году доходы бюджета Петербурга превысят 1 трлн рублей. При этом дефицит должен составить 112 млрд рублей. Подробнее о проекте бюджета на следующий год — в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова