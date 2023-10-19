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Новости 15:38

Метрострою хотят добавить еще 1,7 млрд рублей в 2023 году

фото ЗакС политика Метрострою хотят добавить еще 1,7 млрд рублей в 2023 году

АО "Метрострой Северной Столицы" должен получить дополнительные средства в 2023 году, следует из поправки губернатора Петербурга Александра Беглова к корректировке бюджета города на текущий год. Документ опубликован на сайте комитета финансов. 

Как следует из поправки, Метрострой может получить 1,7 млрд рублей. Деньги в виде инвестиций должны пойти предприятию через комитет по развитию транспортной инфраструктуры, указано в документе. 

В корректировке бюджета у ведомства забирали 1 млн рублей. Эти деньги были выделены на "мероприятия по сохранности, конструктивной надежности и безопасной эксплуатации" перегона метро между станциями метро "Площадь Мужества" и "Лесная". 

Напомним, ранее 19 октября прокуратура Петербурга сообщила, что подрядчик "Метростроя" добился оплаты за выполненный контракт. Сумма составляет 8 млн рублей. 

София Саттарова / Фото: АО "Метрострой Северной Столицы"


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