Гладунов обсудил вопросы МСУ с депутатами Северо-Запада

Депутат петербургского Заксобрания Юрий Гладунов ("Единая Россия") принял участие в заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада по вопросам местного самоуправления, сообщил парламентарий в своём Telegram-канале 2 октября. Встреча с представителями регионов СЗФО состоялась в Калининграде.

В мероприятии участвовали депутаты парламентов Петербурга, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, а также Ненецкого автономного округа. Делегаты заседали в Законодательном Собрании Калининградской области.

В ходе встречи законодатели обсудили ключевые аспекты организации местного самоуправления в Калининградской области, а также вопросы взаимодействия госвласти с муниципалитетами. Представители регионов поделились своим опытом и практиками в этой сфере.

"Комитет ПАСЗР играет важную роль в координации действий региональных парламентов и выработке единых подходов к решению проблем, стоящих перед местными сообществами. Работа продолжается", - заключил Гладунов.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) является консультативно-совещательным органом. В его состав входят делегации из числа депутатов парламентов 11 субъектов Северо-Западного региона. Объединение было учреждено в 1994 году. Целью ПАСЗР является разработка согласованных подходов к законотворческой деятельности в регионах.

С ноября 2024 года ПАСЗР возглавляет спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский. Срок его полномочий на данном посту составит один год. Следующая конференция ПАСЗР состоится 23 октября в Петербурге в стенах Мариинского дворца.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Юрия Гладунова