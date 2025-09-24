ЗакС и восстановление справедливости для жителей блокадного Ленинграда

Фото: ЗАКС.Ру

Спустя 36 лет в Петербурге из городского закона о почетном знаке "Жителю блокадного Ленинграда" исключают норму, по которой претендовать на статус блокадника могли лишь граждане, прожившие в осажденном городе не менее четырех месяцев. Депутаты Заксобрания единогласно поддержали в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру вручения знака.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 24 сентября в первом чтении одобрили проект закона о корректировке городской нормы о памятном знаке "Жителю блокадного Ленинграда". Принятие закона позволит почти трем тысячам граждан получить соответствующий статус, а вместе с ним льготы и меры поддержки, предусмотренные федеральным законодательством.

- Были приняты законы о жителях осажденных Севастополя и Сталинграда – там не было никакого ценза четырехмесячного, как у нас. Поэтому мне кажется, что здесь восстановлена справедливость по отношению к нашим блокадникам. Решение принято. <...> Мне кажется, это важное дело, которое сделали депутаты Законодательного собрания. Правительство города хотел отдельно поблагодарить, потому что здесь нужно было еще и решение федеральных властей. Нам помогала, помимо губернатора, Валентина Ивановна Матвиенко. Вы знаете ее отношение к ветеранам и блокадникам. Мы сделали очень важное дело, - рассказал спикер парламента Александр Бельский после заседания 24 сентября..

Законопроект внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Несмотря на то что призывы скорректировать старый закон раздавались последние два десятка лет, очередной активный этап работы в этом направлении начался в конце 2024 года во время чествования председателя организации "Жители блокадного Ленинграда" Елены Тихомировой. В день ее 90-летия губернатор Беглов пообещал проработать этот вопрос с федеральным центром.

Обсуждать с Москвой действительно было что. Федеральное законодательство предусматривает широкий перечень льгот для обладателей знака "Жителю блокадного Ленинграда", да и средства на эти цели тоже выделяются из федерального бюджета. Так, одобрить проект закона должны были сразу несколько министерств, например, Министерство строительства и Министерство жилищного хозяйства (блокадники в том числе могут претендовать на улучшение жилищных условий). Минстрой дал свое согласие еще в феврале 2025 года. Сложности в коммуникации возникли при получении заключения Министерства финансов - там потребовали дополнительного расчета средств, которые потребуются на реализацию закона.

Чтобы ускорить решение вопроса, губернатор Беглов обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. По словам чиновников Смольного, Минфин прислал свое заключение чуть ли не накануне встречи Матвиенко с блокадниками, которая состоялась в Совфеде 10 сентября.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко рассказал ЗАКС.Ру, что правительство заинтересовано в скорейшем рассмотрении законопроекта. Смольный намерен приступить к выдаче знаков блокадникам сразу по истечении десяти дней с момента подписания закона губернатором. Изготавливать знаки дополнительно не придется – все они уже готовы. В первую очередь чиновники собираются вручить знаки жителям Петербурга. Это примерно 1,8 тысячи человек. Еще около тысячи жителей блокадного Ленинграда, по подсчетам чиновников, проживают за пределами Северной столицы. В том числе и за рубежом – с ними коммуникацию намерены наладить через консульства.

Как появился четырехмесячный ценз

Положение о знаке "Жителю блокадного Ленинграда" принято в январе 1989 года исполнительным комитетом Ленинградского городского совета народных депутатов. Знак вручался всем, кто проживал в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, но только при условии, что срок пребывания в городе составлял не менее четырех месяцев. Других ограничений не было. На получение знака могли претендовать дети до семи лет, школьники, учащиеся училищ и техникумов, студенты и вообще все граждане, не награждённые медалью "За оборону Ленинграда".

Причина, по которой депутаты Ленсовета решили установить ограничение в четыре месяца, достоверно не ясна. Председатель организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова рассказывала накануне, 23 сентября, на расширенном заседании комиссии ЗакСа по социальной политике, что она с единомышленниками пыталась изучить этот вопрос. Исследователи даже поднимали из архивов стенограммы заседаний 30-летней давности. Обоснования этого положения найти не удалось. Не мог объяснить, откуда взялся этот критерий, и председатель исполкома Ленсовета Владимир Ходырев, который ставил подпись под документом в 1989 году.

– Когда мы стали интересоваться, почему четыре месяца, мы не могли найти. Не могли найти ни одного документа, даже, царство небесное, Ходырев не мог найти и сказать нам, где и кто [это предложил]. Смотрим стенограмму заседаний 1989 года - нет. Нет обоснования четырех месяцев, - рассказала Тихомирова.

В Смольном есть своя версия происхождения ограничений в положении о знаке. Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Галина Колосова заявила, что законотворцы в 1989 году могли руководствоваться заключениями врачей и ученых. По мнению последних, пребывание в осажденном городе более четырех месяцев оказывало на организм необратимые последствия.

Петербургский знак "Жителю блокадного Ленинграда" стал первым подобным поощрением в стране. Позже появились схожие по статусу знаки "Жителю осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда". В регионах никаких ограничений на длительность пребывания при блокаде в законе не прописывали. Обладатели этих знаков получают те же меры поддержки, что и жители блокадного Ленинграда.

Отметим, в Социальном кодексе Петербурга также предусмотрены льготы для обладателей знака "Жителю блокадного Ленинграда". Изначально они предназначались для тех, кто провел в осажденном городе более четырех месяцев, но в 2019 году городские власти отменили это ограничения. Все, кто прожил в период блокады хоть один день, стали получать путевки на оздоровительный отдых, ежемесячную денежную выплату, льготы на проезд и другие меры поддержки за счет средств городского бюджета.

Прошлые попытки исправить закон

Споры о том, нужно ли отменять четырехмесячный ценз для получения знака, продолжались десятки лет. Только в архивах городского парламента насчитывается несколько законопроектов об отмене этого положения. Так, в 1999 году соответствующий законопроект вносили депутаты Андрей Корчагин и Валерий Селиванов. Документ прошел все три чтения, но был возвращен губернатором Владимиром Яковлевым. В базе парламента осталась пометка "в связи с нецелесообразностью". Корчагин и Селиванов предприняли еще одну безуспешную попытку в 2001 году - Яковлев снова вернул документ обратно без подписи. Так продолжалось вплоть до 2003 года. Депутат Игорь Высоцкий, который по-прежнему заседает в парламенте, тогда также вносил законопроект об отмене ограничений. Документ прошел все три чтения. В базе законопроектов городского парламента сохранился пакет документов, которые вносились при рассмотрении законопроекта. Среди них письмо о возврате документа без подписи от Валентины Матвиенко, заключение Смольного на законопроект от Александра Беглова, который в тот период был врио губернатора, а также письмо руководителей ветеранских организаций в адрес Матвиенко с просьбой сосредоточить усилия на поддержке уже включенных в льготные категории граждан.

К теме расширения льгот вернулись в 2013 году - тогда фракция "Справедливая Россия", возглавляемая депутатом Алексеем Ковалевым, также просила дополнить перечень лиц, претендующих на льготы. Документ, судя по данным базы парламента, так и не был рассмотрен в первом чтении.

В том же 2013 году с инициативой о корректировке закона выступило МО "Город Петергоф". Муниципалы предлагали расширить закон на детей, родившихся до 28 января 1944 года у матерей, находившихся на территории Ленинграда в период блокады. Документ готовил глава округа Михаил Барышников, который в будущем сам был избран депутатом ЗакСа и является им до сих пор. Барышников по просьбе корреспондента ЗАКС.Ру напомнил, чем закончилось рассмотрение инициативы муниципалов.

- Он не дошел до первого чтения. Если я не ошибаюсь, нас просили отозвать, но мы не отозвали. Но первого чтения не было. Мы не отозвали - это совершенно точно, но он не прошел, - рассказал Барышников. Кто именно предлагал отозвать инициативу, он не помнит.

Еще одним муниципалитетом, который предлагал распространить статус жителя блокадного Ленинграда на новорожденных, стало МО "Поселок Стрельна" в том же 2013 году. Документ не был принят.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру