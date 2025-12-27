Бастрыкин заинтересовался жилищными проблемами сироты в Ленобласти

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, возбужденного в связи с жалобами сироты в Ленинградской области. Жительница региона сообщила в приемную главы ведомства о нарушении ее жилищных прав.

Как сообщили в Следкоме, жительница Ленобласти пожаловалась на неоднократные отказы в ответ на требования о зачислении в очередь на получение жилья для сирот. По ее словам, сотрудники органов опеки не приняли своевременные меры по постановке ее на учет.

В 2013 году гражданке как малоимущей предоставили квартиру в доме на территории поселка Заборье. В прошлом году жилье признали аварийным.

"До настоящего времени права заявительницы не восстановлены, она вынуждена арендовать жилплощадь за свой счет", — уточнили в ведомстве.

Главе СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину поручено доложить Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

