ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 27 декабря 2025, 16:42

Бастрыкин заинтересовался жилищными проблемами сироты в Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался жилищными проблемами сироты в Ленобласти

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, возбужденного в связи с жалобами сироты в Ленинградской области. Жительница региона сообщила в приемную главы ведомства о нарушении ее жилищных прав.

Как сообщили в Следкоме, жительница Ленобласти пожаловалась на неоднократные отказы в ответ на требования о зачислении в очередь на получение жилья для сирот. По ее словам, сотрудники органов опеки не приняли своевременные меры по постановке ее на учет.

В 2013 году гражданке как малоимущей предоставили квартиру в доме на территории поселка Заборье. В прошлом году жилье признали аварийным.

"До настоящего времени права заявительницы не восстановлены, она вынуждена арендовать жилплощадь за свой счет", — уточнили в ведомстве.

Главе СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину поручено доложить Бастрыкину  о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама