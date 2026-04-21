На выборах 2026 года в Петербурге создадут условия для маломобильных граждан

В центре адаптивного спорта Петербурга 21 апреля прошел семинар Санкт-Петербургской избирательной комиссии о создании комфортных условий для избирателей с ограниченными возможностями, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В дискуссии участвовали председатель Горизбиркома Максим Мейксин и первый заместитель председателя комитета по социальной политике Галина Колосова. С приветственным словом выступил заместитель главы Приморского района Сиражутдин Шахманов. Семинар провели в преддверии выборов, которые пройдут в сентябре.

Спикеры обсудили, как адаптировать информационные материалы и процесс голосования для граждан с нарушениями слуха и зрения, а также с дисфункцией опорно-двигательного аппарата. Избирательные участки будут расположены на первых этажах, заявили участники семинара. Кроме того, информационные материалы на стендах напишут крупным шрифтом и шрифтом Брайля. Представители Горизбиркома также подчеркнули, что ведомство с помощью комитета по молодежной политике будет привлекать на избирательные участки волонтеров для помощи маломобильным гражданам.

"Это очень важный момент, поскольку у нас более 460 тысяч таких избирателей [маломобильных] в Санкт-Петербурге, с учетом в том числе избирателей — участников специальной военной операции," - заявил Мейксин.

Глава Горизбиркома отметил, что на выборах 2026 года избиратели впервые смогут подать заявление о голосовании из дома через портал Госуслуг. Это также поможет маломобильным гражданам отдать свой голос в комфортных условиях, добавил он. Нововведение представители Горизбиркома анонсировали в декабре 2025 года.

Колосова, в свою очередь, рассказала, что перед выборами 2026 года сотрудники комитета по социальной политике будут проводить встречи с руководителями организаций для создания условий голосования для граждан с ограниченными возможностями. При этом Колосова подчеркнула, что нужно адекватно оценивать состояние избирательных участков, так как расположение на первом этаже еще не создает все необходимые условия для реализации избирательного права маломобильных граждан.

Во время семинара показали видеозапись, на которой представлено, как гражданин с нарушениями слуха может воспользоваться услугами сурдопереводчика на избирательных участках с помощью средств видеоконференцсвязи. Избирателю нужно будет показать паспорт. Затем ему предоставят ноутбук, где он по видеосвязи сможет пообщаться со специалистом и задать вопросы.

После к участию в семинаре привлекли бойца СВО с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ветерану помогал волонтер. На примере участника боевых действий продемонстрировали, как граждане с особенностями здоровья могут голосовать на избирательных участках.

Выборы 2026 года — не первые, на которых представители Горизбиркома создают маломобильным гражданам условия для голосования. Ведомство предоставило возможность маломобильным, незрячим и слабовидящим людям проголосовать на выборах президента и на выборах губернатора и муниципальных депутатов в 2024 году. На избирательных участках можно было, например, воспользоваться лупами и специальными трафаретами.

