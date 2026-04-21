Экс-редактора Ura.ru Аллаярова приговорили к 5 годам колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 21 апреля приговорил бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова к 5 годам лишения свободы по уголовному делу о даче взятки полицейскому (ч. 3 ст. 291 УК РФ), передает РИА "Новости". Также ему назначили штраф в размере 1,2 млн рублей и запретили заниматься журналистской деятельностью сроком на четыре года.

Суд установил, что в период с мая 2024 по март 2025 года журналист платил взятки своему дяде-полицейскому Андрею Карпову и получал от него оперативные сводки МВД. На тот момент родственник Аллаярова занимал должность начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 по Екатеринбургу. Общая сумма взятки составила 120 тысяч рублей.

"Коммерсантъ" уточняет, что в течение всего судебного процесса Аллаяров отрицал обвинения следствия, однако на заседании перед прениями признал свою вину и попросил суд не лишать его свободы. Сторона защиты не согласилась с решением суда и планирует обжаловать его.

Экс-редактора Ura.ru задержали по подозрению в закупке оперативных сводок полиции в июне 2025 года. Вместе с ним задержали Карпова, а также журналистов уральского издания Анну Салымскую и Сергея Бодрова. Карпова обвинили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Позже он пошел на сделку со следствием и получил четыре года условно. Бодрова и Салымскую отпустили после допроса в статусе свидетелей по делу.

