Экс-глава администрации Сосновой Поляны отсудил 1,8 млн рублей за незаконное увольнение

Красносельский районный суд Петербурга 13 января удовлетворил иск Максима Бабаева к местной администрации МО "Сосновая Поляна" о признании его увольнения с должности заместителя главы местной администрации в декабре 2024 года незаконным. Суд обязал муниципалов восстановить Бабаева в должности и выплатить 1,82 млн рублей в виде заработной платы за вынужденный прогул. Также МА обязана выплатить истцу моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Копия решения суда есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

Увольнение Бабаева состоялось под конец 2024 года. Так, 9 декабря ему объявили выговор, а на следующий день, 10 декабря, ему вынесли еще одно дисциплинарное взыскание в виде увольнения. С учетом срока проведения служебных проверок на увольнение Бабаева потребовалось около недели. Оба распоряжения суд признал незаконными. Бабаев восстановлен в должности с 11 декабря 2024 года. Теперь он формально значится заместителем главы МА Владимира Уткина.

В беседе с ЗАКС.Ру Бабаев заявил, что первым делом на прежнем месте работы намерен воспользоваться накопившимся отпуском.

– Отпуск отгуляю. У меня там больше 40 суток. Первоочередное, да – это заявление на отпуск. А дальше будем вести переговоры, – рассказал Бабаев.

Бабаев работает в муниципалитете с 2013 года. В 2019 году он возглавил местную администрацию. В апреле 2024 года он по решению суда покинул должность главы МА и стал исполняющим обязанности главы. Такую должность он занимал до назначения Владимира Уткина на пост главы местной администрации в ноябре 2024 года.

ЗАКС.Ру не удалось получить комментарий главы МА Уткина. Он отказался обсуждать решение суда по телефону. У местной администрации есть месяц на обжалование решения в Городском суде.

Константин Леньков / Фото: Максим Бабаев