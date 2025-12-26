Панов будет курировать избирательную кампанию "Новых людей"

Курировать работу избирательного штаба "Новых людей" на выборах в Петербурге в 2026 году будет депутат городского парламента Дмитрий Панов. Об этом он объявил во время встречи "Экспертного клуба Петербурга" 26 декабря, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Глава горотделения Анастасия Васильева станет заместителем руководителя штаба.

Офис предвыборного штаба откроется после нового года, это произойдет примерно в конце января — начале февраля.

Панов с 2016 года возглавляет петербургское отделение "Деловой России". Позже он также стал координировать деятельность объединения в СЗФО. В 2021 году его избрали в городской парламент по спискам "Новых людей". В Заксобрании депутат возглавил профильную комиссию по инвестициям.

В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Также состоятся выборы в МО "Автово" и дополнительные выборы в МО "Красненькая речка".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру