Анохин про Камнева и Никитину: "Считаю их профессионалами высокого уровня"

Бывший сотрудник Смольного, руководитель петербургского отделения партии "Родина" Андрей Анохин был "очень расстроен", узнав про арест блогера Николая Камнева и главы ЦУР Елены Никитиной. В своих соцсетях Анохин 13 октября написал, что считает их "профессионалами высокого уровня", создавшими "новую медиа-сферу подачи информации" через социальные сети.

Камнева Анохин описал как человека, который первым создал сеть telegram-каналов, когда "никто в государстве не осознавал смену приоритетов восприятия новостей". С Никитиной он лично познакомился на еженедельных совещаниях по медиапланированию в Смольном. В 2021-2025 годах Анохин работал заместителем председателя комитета по делам Арктики.

"Она [Никитина] отлаживала механизм оперативного реагирования органов государственной власти на обращения петербуржцев. Пытаясь разбудить и встряхнуть некоторых полусонных участников совещания, она не только энергично рассказывала о проблемах каждого района, но и еженедельно контролировала подготовку ответов, подкрепляя их реальными фактами с места", – пишет Анохин.

Анохин огорчен тем, что "вся эта отлаженная работа" может остановиться из-за отсутствия законодательства, которое бы предусматривало оплату подобных услуг напрямую из городского бюджета.

"После таких громких новостей многие просто побоятся связываться с организацией финансирования информационной армии, созданной в нашем городе", – добавил Анохин.

В Москве 10 октября суд избрал меру пресечения пятерым фигурантам дела о растрате средств компании-учредителя городского телеканала "Санкт-Петербург". Камнев и Никитина проходят обвиняемыми по статье о легализации средств. Никитиной также вменяют растрату. Обоих отправили в СИЗО на два месяца. Кроме них, обвинения предъявлены заместителю директора телеканала по экономике и финансам Сергею Сырову, президенту АНО "Фонд культуры семьи и детства" Сергею Кожокару (супругу Никитиной) и депутату Заксобрания Александру Малькевичу. Последний возглавлял АО "ГАТР" с января 2021 года по сентябрь 2023 года. Малькевич утверждает, что не брал государственных денег.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру