Тихонова спросила у Разумишкина о планах по установке садов-трансформеров

Лидер петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова поинтересовалась у вице-губернатора Евгения Разумишкина о планах по установке садов-трансформеров в 2026 году, копию обращения она опубликовала 28 августа в своем Telegram-канале. Среди прочего, политик спросила о том, какие расходы городского бюджета это повлечет.

Тихонова обратила внимание на то, что создание временных садов способствует росту туристической привлекательности Петербурга и на некоторое время украшает город. В то же время, по ее словам, подобное решение вызывает вопросы со стороны специалистов в области озеленения, которые обращают внимание на стоимость установки временных садов, на сложности с приживаемостью растений и на риск гибели растений в случае ненадлежащего ухода за ними.

В связи с этим справоросс задала Разумишкину ряд вопросов, в том числе о том, где и за какую стоимость могут быть размещены сады-трансформеры в следующем году и предусмотрены ли гарантийные обязательства подрядчика в случае гибели растений при пересадке в грунт осенью. Также она спросила, по каким адресам и в какие сроки планируется пересадка в грунт растений из временных садов, разбитых в 2025 году.

"По сути, эти сады выполняют лишь декоративную функцию на несколько месяцев, в отличие от постоянных парков, которые круглый год радуют нас и очищают воздух", — подчеркнула Тихонова в опубликованном посте.

Справоросс отметила, что считает важным эффективное расходование бюджетных средств. Также она полагает, что "озеленение города было не просто красивым, но и долговечным".

Сады-трансформеры в Петербурге появляются в летний период с 2023 года. После их закрытия растения собирают для последующей высадки в грунт. В этом году в городе открыли сады на Исаакиевской и Московской площадях, на Университетской набережной и на Якорной площади в Кронштадте.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру