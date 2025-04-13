Сад-трансформер у Мариинского дворца оценили в 35 млн рублей

На организацию сада-трансформера на площади перед Мариинским дворцом в 2025 году выделили 35,8 млн рублей, следует из закупки, опубликованной Центром комплексного благоустройства 11 апреля. В этом году для парка заказывают 41 тую разных форм и 461 кустарник.

Из цветов предпочтение решили отдать розам и гортензиям. Также в саду будет лаванда и другие растения. Как и в прошлые годы, на площади, кроме кашпо, расставят скамейки, или, как их указывают в закупке, "садовые диваны" в количестве 14 штук.

Появиться сад-трансформер должен на площади к 25 мая. Обычно он становится доступен для посетителей за пару дней до годовщины основания Петербурга, 27 мая. В день города сад посещает губернатор. Там он появляется перед тем, как вручить знаки почетных граждан в Мариинском дворце. Разбирать сад будут в октябре.

Напомним, в этом году городские власти решили разбить сразу четыре сада-трансформера. Похожие "парки" появятся на Университетской набережной, в Кронштадте и на Московском проспекте. Установку последнего оценили в 60 млн рублей.

Константин Леньков / Скриншот из материалов закупки