Сад-трансформер на Московской площади потянул на 60,3 млн рублей

Администрация Московского района заключила два контракта на благоустройство Московской площади на общую сумму 60,3 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок, размещенной 7 апреля. Судя по приложенной к контрактам концепции, работы будут выполняться в рамках создания сада-трансформера.

Поставщиком в обоих случаях выступает ООО "Производственно-строительная фирма "Корт"". Первый контракт касается установки малых архитектурных форм и уличной мебели, его стоимость составила 31,9 млн рублей. Второй контракт посвящен сезонному озеленению площади, по нему администрация должна заплатить 28,4 млн рублей.

Обустройство площади должно быть завершено к 10 июня, при этом работы следует проводить в соответствии с проектной документацией. В рамках исполнения контракта подрядчик должен будет установить 38 уличных диванов, 620 кашпо и 10 урн. Озеленять локацию собираются с помощью деревьев, кустарников, цветов и трав. Как следует из сметы, локацию украсят такие растения, как чубушник Лемуана, спирея Бумальда, айва японская, котовник Фассена, коровяк фиолетовый, лиатрис колосистая, шалфей дубравный, подсолнечник однолетний, табак крылатый, луговой василек, липа мелколистная, а также ряд иных представителей флоры.

В стоимость второго контракта, помимо растительности, также входит цена удобрений, грунта и мульчи.

Сад-трансформер должен был появиться на Московской площади в прошлом году, однако в итоге конкурс отменили. Как писало издание "Фонтанка", причиной этого в районной администрации назвали необходимость проведения ремонта на площадке. Также была отменена организация временного сада на Якорной площади в Кронштадте.

Всего в 2025 году планируется обустроить четыре сада-трансформера, сообщил ранее вице-губернатор Евгений Разумишкин. Помимо Московской площади, зеленые зоны организуют на Исаакиевской и Якорной площадях, а также на всем протяжении Университетской набережной.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного