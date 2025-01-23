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Новости 16:22

Беглов и Патрушев в "Корабелке" обсудили будущее судостроительной отрасли

фото ЗакС политика Беглов и Патрушев в "Корабелке" обсудили будущее судостроительной отрасли

В Санкт-Петербургском государственном техническом университете (СПбГМТУ) 23 января прошло выездное совещание председателя Морской коллегии, помощника президента и выпускника "Корабелки" Николая Патрушева по теме развития инженерного образования в области судостроения и профильных отраслях промышленности. На встрече присутствовали губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. 

"Вопросы обеспечения качества подготовки кадров имеют одно из приоритетных значений. Для этого необходима трансформация системы инженерного и среднего образования", - приводит слова Патрушева пресс-служба Смольного. 

По словам губернатора Беглова, сейчас на петербургских верфях в работе находятся более 60 гражданских судов и кораблей. Для подготовки кадров для отрасли в 2024 году прием в вузы по востребованным специальностям увеличили на 9%. Также в рамках партнерства с высшими учебными заведениями в 27 школах были открыты инженерных классов. 

Также Беглов и Патрушев осмотрели новые объекты инфраструктуры в университете. В частности, общежития, научно-производственный корпус, центр единоборств и ледовую арену. 

Напомним, в начале декабря 2024 года Беглов и Патрушев посещали Крыловский научный центр, который также занят в сфере судостроения. 

Константин Леньков / Фото Смольный


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