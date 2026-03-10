Смольный отклонил инициативу муниципалов об увековечивании памяти Стрельнинско-Петергофского десантов

Рабочая группа комитета по культуре, которая рассматривает вопросы об утверждении памятных дат, 10 марта отклонила инициативу МО "Южно-Приморский" об утверждении Дней памяти Стрельнинско-Петергофского десантов, которые предлагалось отмечать с 3 по 8 октября, выяснил ЗАКС.Ру. Муниципалы направили соответствующий законопроект в городской парламент еще в 2022 году. В качестве альтернативы рабочей группой озвучивалась идея проводить Дни памяти Стрельнинско-Петергофского десантов в рамках празднования Дня окончания Ленинградской битвы.

По информации ЗАКС.Ру, единственный участник рабочий группы, поддержавший инициативу муниципалов – вице-спикер Заксобрания, руководитель фракции ЛДПР Павел Иткин. В беседе с ЗАКС.Ру он предположил, что нынешнее положение о праздниках и памятных датах следует обновить.

– Я выскажу свое мнение. Как таковых памятных и праздничных дат достаточно много. В нынешнем состоянии закон Санкт-Петербурга, с моей точки зрения, нужно немного модифицировать. Зачастую, сейчас вроде как даже не обязательно выделять финансирование, но с другой стороны, это определенный повод, чтобы мероприятие имело бюджетное финансирование. Поэтому многие из памятных дат, которые имеет смысл внести в документ городской документ, но без выделения из бюджета, — рассказал Иткин.

Отметим, сами муниципалы при подготовке инициативы о новой памятной дате подчеркивали, что финансирование связанных мероприятий следует возложить на муниципальное образование.

Высадка десанта в районе Петергофа - Стрельны проводилась с 3 по 8 октября 1941 года. Он должен был оказать содействие наступлению советских войск для деблокирования Ораниенбаумского плацдарма и восстановления коммуникации с Ленинградом. Стрельнинско-Петергофская операция завершилась трагически. Большинство десантников погибли.

