Медведев представил окончательные данные по числу контрактников в 2025 году

Свыше 422 тысяч человек подписали контракт с Министерством обороны в 2025 году, заявил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Итоговые данные он представил на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем, видеозапись опубликована на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте" 16 января.

— Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Это такие уже, окончательные данные, которыми мы располагаем. Ну и 32 тысячи еще человек заключили контракт о прохождении службы на добровольных началах, — сообщил Медведев.

Доклад о количестве контрактников чиновник представил президенту Владимиру Путину. Медведев отметил, что задача по комплектованию армии, поставленная главой государства, была выполнена.

В конце декабря замглавы Совбеза говорил о 417 тысячах военнослужащих, подписавших контракт в течение 2025 года. Число добровольцев он тогда оценил в 36 тысяч человек.

В 2024 году контракт с Минобороны заключили около 450 тысяч человек, еще более 40 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования.

Андрей Казарлыга / Фото: Министерство обороны