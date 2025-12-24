Свыше 400 тысяч человек подписали контракт с Минобороны в 2025 году

За 2025 год контракт на военную службу в рядах Вооруженных сил России заключили 417 тысяч человек, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза 24 декабря. Еще 36 тысяч человек выполняют задачи в зоне спецоперации в составе добровольческих формирований.

– Несмотря на все трудности, несмотря на определенные проблемы, в целом нам удалось достойно исполнить поручение, которое было дано президентом страны. Контракт о прохождении военной службы заключили, на сегодняшний день, порядка 417 тысяч человек. Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции, – сообщил Медведев.

В следующем году работа по комплектованию Вооруженных сил продолжится, добавил зампред Совбеза. Одним из приоритетных направлений станет набор военнослужащих в войска беспилотных систем. Это новая структура в составе МО, созданная в ноябре 2025 года.

В 2024 году контракт с Минобороны заключили около 450 тысяч человек, а в качестве добровольцев на СВО отправились более 40 тысяч граждан.

Константин Леньков / Фото: Министерство обороны РФ