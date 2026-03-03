Беглов и Бельский поздравили Мишустина с юбилеем

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский 3 марта поздравили председателя правительства России Михаила Мишустина с 60-летием, сообщили в пресс-службе Смольного и в соцсетях. Градоначальник поблагодарил юбиляра за поддержку транспортной, научно-образовательной и туристической отраслей в Петербурге.

"Возглавляя правительство России в сложных условиях современных вызовов, Вы эффективно решаете прорывные задачи по выполнению национальных проектов, достижению технологического лидерства нашей страны, цифровой трансформации, реализации важнейших инфраструктурных проектов и повышению качества жизни наших сограждан", - сказал губернатор.

Беглов пожелал премьер-министру здоровья, энергии и успехов в служении России.

Бельский отметил профессионализм председателя правительства. "С его [Мишустина] именем связаны глубокая модернизация и технологическое развитие Федеральной налоговой службы. А сейчас он продолжает проявлять компетенции на посту главы Правительства", - заявил председатель городского парламента.

Мишустин с 2010 по 2020 год возглавлял Федеральную налоговую службу России. Должность председателя правительства он занимает января 2020 года. На этом посту он сменил Дмитрия Медведева, который перешел на должность зампреда Совета безопасности страны.

Дарья Нехорошева / Фото: Правительство России