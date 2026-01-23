ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
23 января 2026, 19:18

Беглов обсудил с министром юстиции Чуйченко подготовку к юридическому форуму

фото ЗакС политика Беглов обсудил с министром юстиции Чуйченко подготовку к юридическому форуму

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 января встретился с руководителем Министерства юстиции Константином Чуйченко. Глава города принимал министра в Смольном, сообщила пресс-служба Смольного. Чиновники обсудили подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет в конце июня 2026 года. 

"Петербург ежегодно принимает на высоком государственном и профессиональном уровне Международный юридический форум. Число его участников неуклонно растет. Только в прошлом году его посетили более 5600 делегатов из 80 стран и территорий. Ожидаем, что в 2026 году география Форума будет ещё шире", – приводит слова Беглова пресс-служба Смольного. 

Также Беглов и Чуйченко затронули тему материального обеспечения ГУ ФСИН по Петербургу и Ленинградской области, федеральный закон о пробации и взаимодействие министерства с правительством города в части правовой экспертизы. 

Ранее в этот день Беглов принимал в Смольном спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Беседа была приурочена к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое отмечается ежегодно в России 27 января.

Константин Леньков / Фото: Смольный


