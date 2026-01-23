Участник программы "Время героев" Ванеев возглавил МА "Семеновского"

Новым главой местной администрации МО "Семеновский" стал участник программы для военнослужащих на СВО "Время героев Санкт-Петербурга" Алексей Ванеев, рассказал 23 января ЗАКС.Ру глава муниципалитета Илья Стрелков. Ранее Ванеев занимал должность руководителя аппарата муниципального совета МО "Звездное".

— Уже стали одной дружной и сплоченной командой, впереди большие планы. Коллега профессиональный юрист, государственник, участник специальной военной операции, программы "Время героев". Прошел Бахмут, награжден медалями. Уверен, он усилит наше направление по патриотике, что сейчас очень актуально. Наша команда пополнилась более, так скажем, профессиональными кадрами. Считаю, "Семеновский" еще зазвучит в Петербурге с положительной стороны, — сообщил Стрелков.

До последнего времени Стрелков также был врио главы местной администрации в "Семеновском". После назначения Ванеева, которое состоялось 16 января, он оставил эту должность.

В октябре 2025 года стало известно о том, что Ванеев будет стажироваться в комитете территориального развития. Перед этим он посещал школу № 207, где провел занятие "Разговоры о важном". В зоне СВО Ванеев пробыл с ноября 2022 по июнь 2023 года. За свою службу он был награжден медалью "За отвагу" и памятным знаком "За участие в СВО от благодарного Санкт‑Петербурга".

В ноябре 2025 года губернатор Александр Беглов подписал принятый закон об упрощении участникам СВО получения должностей на муниципальной службе. Документ уравнял военнослужащих с обладателями дипломов с отличием, позволив им занимать старшие должности после года работы по специальности либо на муниципальной или государственной службе.

Программа "Время героев Санкт-Петербурга" реализуется с 2024 года. К ней присоединяются участники СВО, которые хотят работать в госсекторе. По информации Смольного, за время существования программы ее участниками стали 69 человек.

Андрей Казарлыга / Фото: Правительство Санкт-Петербурга (скриншот видео)