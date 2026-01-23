ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 23 января 2026, 11:47

Беглов встретился с Матвиенко

фото ЗакС политика Беглов встретился с Матвиенко

В Смольном утром 23 января состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили развитие Северной столицы, историческую память и меры поддержки ветеранов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Беседа прошла в преддверии 82-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. 

Согласно пресс-релизу Смольного, спикер Совфеда поблагодарила Беглова за меры, которые город предпринимает для создания системы среднего профессионального образования. Беглов, в свою очередь, поблагодарил сенатора за содействие в принятии закона об отмене четырехмесячного ценза для вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда". Еще политики обсудили вопросы сохранения исторической памяти. 

"Мы и впредь будем делать всё, чтобы геноцид мирного населения города Ленинграда, который был совершён фашистской Германией и рядом других европейских государств, которые участвовали в блокаде, не был забыт. Память об этом нужно передавать нашему молодому поколению. Простить это невозможно. У таких преступлений нет срока давности", – цитирует пресс-служба Смольного слова Матвиенко. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается в России 27 января. В Петербурге в этот день проходит множество мероприятий. Также нередко в этот день город посещает президент Владимир Путин, чтобы возложить цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. 

Константин Леньков / Фото: Смольный


