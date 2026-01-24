ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Петербургская компания восстановит мариупольский ЗАГС

Здание Центрального ЗАГСа на проспекте Металлургов в Мариуполе восстановит компания из Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного 24 января. В ближайшее время начнутся работы по демонтажу здания. 

"В этом году петербуржцы планируют подарить мариупольцам обновлённый ЗАГС, где вновь зазвучит марш Мендельсона и будут рождаться новые семьи, регистрироваться рождение детей. Петербург не просто строит, а создаёт комфорт для жителей Мариуполя", – цитирует слова губернатора Александра Беглова пресс-служба городской администрации. 

Отметим, год назад, в феврале 2025 года местные мариупольские издания сообщали, что восстановлением Центрального ЗАГСа займется петербургская компания ООО "Модуль-Центр". Например, канал "Побратимство Петербурга и Мариуполя" сообщал, что представители фирмы в конце зимы встречались с руководством ЗАГС и обсуждали будущую планировку. Эта же компания занималась другими знаковыми объектами. 

Всего, как отмечают в Смольном, с 2022 года петербургские строители восстановили более полусотни зданий. Одно из них — Драматический театр. В декабре 2025 года на его открытии лично присутствовал губернатор Петербурга Беглов. 

