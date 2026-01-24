Бастрыкин проверил ход строительства кадетского корпуса СК в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Петербург посетил строящийся кадетский корпус ведомства, рассказали 24 января в СК. Объект возводится в Петергофе.

В числе прочих в мероприятии приняли участие руководитель ГСУ СК по Петербургу Павел Выменец, зампред СК — руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов и другие сотрудники ведомства, а вместе с ними и представители военно-строительного комплекса Министерства обороны. После осмотра ключевых объектов на стройке состоялось оперативное совещание, посвященное ходу работ.

"По итогам встречи председатель СК России дал ряд поручений, призванных обеспечить своевременное завершение строительства на самом высоком уровне", — сообщили в ведомстве и добавили, что проведение работ находится на личном контроле Бастрыкина.

Ранее на этой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что на Бастрыкина было совершенно несколько покушений. Подробностей он не привел.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет