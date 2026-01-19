Беглов на праздновании 15-летия СК рассказал о покушениях на Бастрыкина

На председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было совершено несколько покушений, передает 19 января "Фонтанка" слова губернатора Александра Беглова. Заявление прозвучало на праздничном мероприятии, приуроченном к 15-летию ведомства.

"На Александра Ивановича было несколько покушений, мы с вами хорошо это помним, знаем. Это не просто так. Это за то, что он всегда защищал закон", — заявил Беглов в своем выступлении.

Подробностей о покушениях губернатор не привел. Как отмечает "Фонтанка", найти в интернете подтверждения сказанному не удалось.

В своем выступлении Беглов назвал СК "одним из столпов охраны закона и прав наших граждан". Градоначальник сообщил, что во время работы в администрации президента он сам содействовал Бастрыкину в создании нового органа. Работа, по его словам оказалась непростой, поскольку по всей стране "с листа чистой бумаги" приходилось собирать кадры, подбирать помещения и преодолевать возникающие противоречия, связанные с разграничением полномочий между ведомствами. Однако же Бастрыкину удалось справиться с возникающими проблемами, резюмировал он.

Помимо Беглова, участие в мероприятии приняли спикер Законодательного собрания Александр Бельский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководитель ГСУ СК по Петербургу Павел Выменец и его коллега из области Сергей Сазин.

Следственный комитет был основан 15 января 2011 года на базе СК при прокуратуре. Бастрыкин руководит ведомством с момента его появления.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного