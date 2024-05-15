Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах России

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав в пять российских регионов, следует из сообщений на сайте Кремля. Прежние руководители территорий перешли на федеральные должности в Москве.

Так, врио главы Калининградской области назначен Алексей Беспрозванных, врио главы Кемеровской области — Илья Середюк. Во главе Курской и Тульской областей встали Алексей Смирнов и Дмитрий Миляев соответственно. Наконец, Хабаровским краем в статусе временного главы будет управлять Дмитрий Демешин.

Полномочия всех пятерых продлятся вплоть до вступления в должности губернаторов, избранных жителями регионов.

Ранее четверо губернаторов перешли на работу в правительство. Речь идет об Алексее Алиханове (Калининградская область), Романе Старовойте (Курская область), Сергее Цивилеве (Кузбасс) и Михаиле Дегтяреве (Хабаровский край). Кроме них, назначение получил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который стал помощником президента.

Накануне вечером Путин утвердил состав нового правительства и руководство силовых структур.

Фото: Kremlin.ru