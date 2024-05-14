Путин утвердил состав правительства и руководство силовых структур

Президент Владимир Путин утвердил назначения членов правительства и руководителей служб, сообщила вечером 14 мая пресс-служба Кремля. Ранее кандидаты прошли процедуру согласования в палатах парламента.

Претенденты на руководящие посты в 16 министерствах выступали во вторник перед депутатами Госдумы. В свою очередь, консультации в Совете Федерации прошли кандидаты в главы МИД, МВД, МЧС, Минюста, а также ФСБ, СВР, Росгвардии и кандидат на пост начальника главного управления специальных программ президента. За день до этого Дума утвердила кандидатуры вице-премьеров.

Согласно указу президента, Денис Мантуров получил должность первого зампреда правительства. Места вице-премьеров в новом правительстве также получили Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Пост главы Минпромторга достался Антону Алиханову, Минспорта — Михаилу Дегтяреву, Минэнерго — Сергею Цивилеву, Минтранса — Роману Старовойту, Минсельхоза — Оксане Лут. Во главе Минобороны встанет Андрей Белоусов, сменивший на этом посту Сергея Шойгу.

Ряд министров нового правительства занимали те же посты в предыдущем кабинете. Так, во главе МИД остался Сергей Лавров, это же относится к Александру Козлову (Минприроды), Антону Котякову (Минтруда), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкульт), Михаилу Мурашко (Минздрав), Максиму Решетникову (Минэкономразвития), Антону Силуанову (Минфин), Иреку Файзулину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры), Владимиру Колокольцеву (МВД), Александру Куренкову (МЧС) и Константину Чуйченко (Минюст).

Во главе СВР встал Сергей Нарышкин, во главе ФСБ — Александр Бортников, Росгвардию возглавил Виктор Золотов. Пост начальника главного управления специальных программ президента занял Александр Линец.

Фото: Kremlin.ru