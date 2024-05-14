Совфед признал состоявшимися консультации по кандидатам в главы ряда министерств и ведомств

Консультации с кандидатами на должности глав ряда министерств и силовых ведомств в Совете Федерации признаны состоявшимися, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента 14 мая. Претендентов на посты ранее представил президент Владимир Путин.

Обсуждения прошли по кандидатурам Сергея Лаврова, Андрея Белоусова, Владимира Колокольцева, Александра Куренкова и Константина Чуйченко, претендующих на должности глав МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюста соответственно. Также президент предложил Сергея Нарышкина на пост директора СВР, Александра Бортникова — на должность директора ФСБ, Виктора Золотова и Дмитрия Кочнева — на должности директоров Росгвардии и ФСО соответственно. Пост начальника главного управления специальных программ президента Путин предназначил Александру Линецу.

"Итоговый документ с информацией о проведении консультаций будет направлен президенту Российской Федерации", — уточнили в Совфеде.

Помимо этого, верхняя палата назначила Бориса Ковальчука главой Счетной палаты. Должность оставалась вакантной с момента увольнения бывшего главы СП Алексея Кудрина, которое состоялось в ноябре прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру