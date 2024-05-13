Госдума утвердила кандидатуры зампредов правительства

Государственная дума на пленарном заседании 13 мая утвердила кандидатуры заместителей председателей правительства, проинформировала пресс-служба нижней палаты парламента. Ранее их внес на рассмотрение депутатов премьер-министр Михаил Мишустин.

"Депутаты Государственной думы на пленарном заседании рассмотрели и утвердили <...> кандидатуры на должности первого заместителя и заместителей председателя правительства РФ", — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Парламентарии одобрили кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Также поддержкой Думы заручились кандидаты на должности вице-премьеров Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

О внесении кандидатур на рассмотрение Госдумы стало известно двумя днями ранее. На следующий день стало известно о предложениях президента Владимира Путина по составу силового блока. Отдельное внимание привлекла новость о предложенной замене Сергея Шойгу на посту главы Минобороны на бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

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