Госдума рассмотрит кандидатуры членов нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуры новых членов правительства, сообщили вечером 11 мая в пресс-службе кабмина. Четверо из них до сих пор занимали губернаторские посты.

На пост первого вице-премьера рекомендован Денис Мантуров. Бывшие главы Минтранса и Минсельхоза Виталий Савельев и Дмитрий Патрушев предложены на должности вице-премьеров. Также Мишустин предложил на вице-премьерские посты Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина.

В новый состав правительства могут войти четыре главы регионов. Романа Старовойта из Курской области Мишустин рекомендует на должность главы Минтранса, во главе Минпромторга видит губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Пост главы Минэнерго предложен главе Кемеровской области Сергею Цивилеву, пост главы Минспорта — губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.

"В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут", — также отметили в правительстве.

Главы Минтруда, Минприроды, Минпросвещения, Минкульта, Минэкономразвития, Минфина, Минздрава, Минстроя, Минобрнауки, Минвостокразвития и Минцифры из предыдущего правительства сохранят за собой посты.

Ранее стало известно о переназначении Михаила Мишустина на посту главы правительства, указ об этом подписал президент Владимир Путин. До того кандидатуру Мишустина обсуждали в Госдуме, фракция КПРФ от участия в голосовании воздержалась.

Фото: ЗАКС.Ру