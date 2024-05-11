Путин переназначил Мишустина премьер-министром

Президент Владимир Путин поддержал решение Государственной думы, проголосовавшей за кандидатуру Михаила Мишустина в качестве главы нового правительства. Указ об утверждении его премьер-министром накануне вечером был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно Конституции, правительство в связи с инаугурацией президента, избравшегося на пятый срок, ушло в отставку.

Возглавляющий кабинет министров с начала 2020 года, Мишустин должен будет в течение двух недель определиться с кандидатурами министров. На министров силовых ведомств его воля не распространяется.

В Госдуме коммунисты воздержались при голосовании о переназначении Мишустина.

фото: kremlin.ru