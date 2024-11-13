Суд в Петербурге допросил Наташу Королеву по делу Игоря Талькова

В Петроградском районном суде 13 сентября был допрошен свидетель по делу об убийстве певца Игоря Талькова, произошедшем 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный". Как сообщает в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, речь идет о певице Наташе Королевой.

По версии следствия, в день трагедии обвиняемый Валерий Шляфман, испытывая неприязнь к Игорю Малахову из-за очередности выступлений, якобы решил застрелить его. Однако Малахов успел увернуться от пули, которая в итоге попала в Игоря Талькова.

Концертный директор Валерий Шляфман заочно обвиняется в совершении преступления по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей) и статье 15, пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Сейчас Шляфман находится в Израиле.

фото из Telegram-канала Дарьи Лебедевой