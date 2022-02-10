СК направил Израилю запрос об экстрадиции Игоря Шляфмана, обвиняемого в убийстве Талькова

Петербургское управление Следственного комитета РФ направило в Израиль запрос об экстрадиции бывшего музыкального менеджера Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого в России обвиняют в убийстве исполнителя, делится "Интерфакс".

Запрос ведомство сформировало после ужесточения обвинения: дело, напомним, переквалифицировали с убийства по неосторожности на убийство при отягчающих обстоятельствах. Также в дело добавили эпизод о покушении на убийство экс-директора певицы Азизы Игоря Малахова.

Шляфману, проживающему в Израиле, заочно предъявлено обвинение. Кроме того, сообщает "Интерфакс", у следователей появились основания считать стрельбу умышленной: якобы он намеревался убить Малахова на почве личной неприязни, а умерщвлять Талькова при этом он не хотел.

СКР, добавим, уже ходатайствовал об аресте Шляфмана.

Игоря Талькова застрелили в ходе потасовки непосредственно перед его концертом в ДС "Юбилейный" 6 октября 1991 года. Изначально конфликт завязался между Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым, началась стрельба. Подоспевшие телохранители Талькова повалили Малахова, но перед этим Шляфман успел вырвать из его рук пистолет. Перестрелка оказалась роковой только для певца: последняя пуля попала прямо в его сердце.