Обвиняемому в убийстве Талькова запросили 14 лет лишения свободы

В Петроградском районном суде Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова и покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова, сообщила объединенная пресс-служба судов города 14 апреля. Обвинение просит для Шляфмана 14 лет лишения свободы.

Сторона защиты просит суд оправдать обвиняемого. По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный", где проходил концерт известных эстрадных исполнителей, Малахов якобы спровоцировал конфликт с Тальковым и его директором Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. При этом сам Малахов мог быть вооружен револьвером "Наган" с боевыми патронами. В ходе конфликта Тальков и его телохранители якобы повалили представителя певицы Азизы на пол, а Шляфман вырвал у него из рук револьвер и выстрелил. Несмотря на то, что Шляфман будто бы имел намерение выстрелить в Малахова, пуля попала в Талькова в область груди. Певец умер на месте.

Обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на него (п.д ст.102 УК РСФСР, ст.15-п.д ст.102 УК РСФСР) Шляфману было предъявлено заочно в октябре 2021 года. В январе 2022 года суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ. Тогда же стало известно, что Шляфман находится в международном розыске. Следователь сообщил, что он направил запрос о правовой помощи.

Сам обвиняемый безвыездно проживает в Израиле. Адвокат Шляфмана против меры пресечения возражала и пояснила, что довод о невозможности найти человека в такой маленькой стране как Израиль, сомнителен.

Отметим, что в феврале 2022 года петербургское управление Следственного комитета РФ направило в Израиль запрос об экстрадиции Валерия Шляфмана. В 2024 году суд проводил допросы свидетелей. В частности, были допрошены певицы Наташа Королева и Азиза.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру