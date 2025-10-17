Суд приговорил водителя автобуса по делу о смертельном ДТП на Ленинском

Московский районный суд приговорил к 1,5 годам колонии-поселения водителя пассажирского автобуса Гюльмета Гюльмагомедова, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Также ему на два года запретили управлять транспортом. Авария с его участием произошла в конце февраля на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта, в результате происшествия погибла пожилая женщина.

Как установил суд, 28 февраля Гюльмагомедов работал на маршруте № 147-11, управляя технически исправным автобусом марки "МАЗ". Поворачивая с Ленинского проспекта на Варшавскую улицу, он "проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям", избрав скорость около 5 км/ч. Это не обеспечило ему постоянный контроль за движением автобуса и привело к утрате контроля за ним, счел суд. В результате транспортное средство столкнулось с легковой машиной, продолжило движение по проезжей части бокового проезда Ленинского проспекта, где влетело в еще три припаркованные автомобиля. Вслед за этим автобус наехал на металлическое ограждение и остановку, где сбил пенсионерку, а затем столкнулся с еще одним автобусом.

"В результате ДТП потерпевшей были причинены телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте происшествия", — отметили в судебной пресс-службе.

Гюльмагомедов признал вину, дело рассматривали в особом порядке. Прокурор просил назначить ему два года в колонии-поселении с запретом на управление транспортом в течение двух лет 11 месяцев. Представитель потерпевших ходатайствовала о назначении максимально строгого наказания подсудимому.

Сам фигурант в последнем слове извинился перед потерпевшими и заявил, что не имел возможности остановить автобус.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга