Суд арестовал главу Службы заказчика Приморского района Маслова по делу о взятке

Красногвардейский районный суд арестовал до 15 декабря директора Службы заказчика администрации Приморского района Александра Маслова, сообщила 17 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Маслов получил в рамках оперативно-розыскных мероприятий от знакомого коммерсанта взятку в размере 965 тысяч рублей, из которых 20 тысяч были подлинными купюрами, а остальное было муляжом. Деньги передавались "за невыявление нарушений при осуществлении контроля за работами, выполненными индивидуальным предпринимателем" за выполнение работ по ремонту в здании детского сада № 78 Приморского района, сокрытие нарушений и обеспечение подписания акта о приемке выполненных работ.

Следствие ходатайствовало об аресте фигуранта. Сам он возражал против подобной меры и просил назначить домашний арест.

Маслов был задержан 16 октября, тогда же ему предъявлено обвинение. Как сообщал ранее Следственный комитет, вину он признал. По данным судебной пресс-службы, директор дал показания по иным эпизодам преступной деятельности. Сейчас он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга (скриншот видео)