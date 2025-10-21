Ушедший на СВО экс-муниципал из МО "Аптекарский остров" оспорил увольнение

Бывший заместитель главы местной администрации МО "Аптекарский остров" Юрий Маслов, ушедший на СВО после ареста, обратился в Петроградский районный суд в попытке оспорить увольнение, рассказала 21 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Экс-муниципал считает, что у него имелись уважительные причины не появляться на рабочем месте, поскольку в момент лишения должности он находился в СИЗО по делу о мошенничестве с чужой квартирой. Истец требует восстановить его на работе, признать увольнение незаконным и взыскать в его пользу 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Маслов показал, что был принят на должность замглавы МА 16 апреля 2024 года, а уволен 24 декабря того же года. Об увольнении он узнал в январе на портале Госуслуг, однако приказ работодателя о дисциплинарном изыскании он не получал. При этом он не мог иметь никаких сведений о своем трудоустройстве, поскольку с 12 декабря находился в СИЗО. В конце июля он был освобожден из-под ареста в связи с заключением контракта с Минобороны, после чего отбыл в зону СВО.

"В связи с нахождением в следственном изоляторе, а впоследствии в зоне боевых действий на территории проведения СВО, свободный доступ к мобильной связи отсутствовал, поэтому об увольнении ранее 9 января 2025 года истец узнать не мог. Маслов полагает, что у него имелись уважительные причины отсутствия на рабочем месте", — сообщили в пресс-службе судов.

Уволенный отдельно отметил, что работодатель должен был знать о его аресте, поскольку "информация о его задержании неоднократно публиковалась в средствах массовой информации".

Иск был зарегистрирован судом 8 октября. Предварительное заседание по нему назначено на 27 ноября, следует из информации на сайте Петроградского суда.

Помимо Маслова, по делу о мошенничестве с чужим жильем также проходят Вадим Богомазов и адвокат Игорь Лебедев. По версии следствия, Лебедев мог продать жилье знакомой семейной пары по их просьбе, однако отдавать деньги не захотел и для этого якобы привлек Богомазова и Маслова. При передаче средств в кафе участники схемы будто бы разыграли сценку с изъятием 9 млн рублей и паспортов у бывших владельцев квартиры, представившись сотрудниками правоохранительных органов.

В зависимости от роли участников, им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Рассмотрением дела в отношении Богомазова и Лебедева занимается Выборгский районный суд.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру