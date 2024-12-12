Экс-сотрудника МО "Аптекарский остров" арестовали из-за дела о мошенничестве

Октябрьский районный суд Петербурга 12 декабря арестовал трех фигурантов дела о мошенничестве (ст. 159 УК), обвиняемых в присвоении 6,4 млн рублей, полученных от продажи чужой квартиры. Среди фигурантов адвокат Игорь Лебедев, Вадим Богомазов, а также бывший сотрудник местной администрации МО "Аптекарский остров" Юрий Маслов. Они пробудут в СИЗО до 9 февраля, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Трое арестованных, по версии следствия, вызвались найти покупателя квартиры, которую продавала знакомая Лебедеву семейная пара. После продажи недвижимости за 6,4 млн рублей адвокат не стал отдавать деньги бывшим владельцам квартиры, а якобы распорядился ими по своему усмотрению с Масловым, Богомазовым и неустановленными лицами.

"С целью сокрытия своей преступной деятельности, под предлогом передачи денежных средств, полученных от продажи, они встретились с А. и Р. в кафе "Север-Метрополь", где под видом сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию финансирования терроризма, инсценировали якобы законное изъятие указанных денежных средств" - рассказали в пресс-службе судов.

Кроме денег "лже-полицейские" забрали паспорта у потерпевших, чтобы они не смогли обратиться в правоохранительные органы, уточнили в пресс-службе. Несмотря на такие меры, бывшие владельцы квартиры позже поняли, что их обманули и пошли к силовикам.

О задержании Лебедева, Богомазова и Маслова стало известно накануне. Последний, судя по данным на официальных ресурсов МО "Аптекарский остров", на момент встречи в кафе "Север-Метрополь" мог быть действующим сотрудником муниципального образования. До конца октября он был исполняющим обязанности главы местной администрации.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру